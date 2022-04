Mooie melodieën, liefdevolle arrangementen die toch spannend zijn

Degibri schreef mooie melodieën in verzorgde arrangementen die mede dankzij zijn strak spelende begeleiders toch spannend klinken. Dat zijn pianist Tom Oren, bassist Alon Near en drummer Eviatar Slivnik. Degibri studeerde in New York en speelde daar met Herbie Hancock en Al Foster. In 2011 keerde hij terug naar Tel Aviv om dichter bij zijn ouders te zijn. In zijn muziek klinken verschillende invloeden door: van Oost-Europese volksmuziek, moderne jazz, black gospel en blues tot Bach-preludes. Hoewel Degibri een voorkeur lijkt te hebben voor ongebruikelijke maatsoorten blijft zijn muziek toegankelijk. De liefde voor zijn familie doordrenkt het nieuwe album op een ontroerende manier. Ook zonder deze voorkennis staat dit muzikale bouwwerk al..

