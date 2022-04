Marieke Sleurink heeft een voorkeur voor het alledaagse

Theatermakers en singer-songwriters smelten regelmatig samen. Maar ze kunnen vaak ook moeilijk kiezen. De grens tussen kleinkunst en pop vervaagt in ieder geval ver genoeg om Marieke Sleurink niet in een hokje te kunnen duwen.

Daar is haar ervaring ook naar. Naast een theateropleiding en diverse producties op dat gebied stond ze op de planken met Gospel Boulevard en Forever Worship. Voor haar debuut-cd schakelde ze Rob & Joke Buis in (productie, vocalen & coaching) en een goed ingespeelde band van de TCC Studio. De basis is dus solide. Voor de inhoud nam ze bovendien de tijd.

De diverse liedjes zijn ‘van buiten naar binnen’ geschreven; uit eigen levenservaring en met een voorkeur voor het alledaagse. Troost putten uit de natuur (’Hé Hallo’), zorgen over beelden van vluchtelingen veraf maar daarbij ook dankbaarheid over de eigen situatie (’Meer dan Genoeg’). Mijmeren met de partner (’De Liefste’).

Marieke spiegelt zich in ‘Martha’ aan de titelfiguur..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .