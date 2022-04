Händel op werelds pad met Semele; een wereldlijk thema over een driehoeksverhouding

De naam Händel behoeft bij weinig ND-lezers introductie. Dat zal anders liggen bij zijn opera Semele. Gaan veel van Händels grote vocale werken over bijbelse personen, zoals de Messiah, Judas Maccabeus, Solomon en Jephta, het wereldlijke oratorium Semele is gebaseerd op Griekse mythologie.

Dit is Händel door zijn publiek bij de première in 1744 niet in dank afgenomen. Avrotros-klassiek, die onlangs een nieuwe cd met dit werk van Händel introduceerde, spreekt van ‘flinke ophef’. ‘Zelfs sommige bewonderaars van Händel vonden het maar een immorele, zelfs ‘schunnige’ tekst!’ Tegenwoordig wordt Semele echter als een van Händels beste vocale werken gezien. Volgens de omroep ‘een kolfje naar de hand van de Argentijnse organist en dirigent Leonardo García Alarcón’, die al eerder opnamen maakte van grote werken van Händel. Voor de driedelige cd-set, met een tijdsduur van maar liefst twee uur en vijftig minuten, werkte Alarcón samen met het Kamerkoor van Namen (Choeur de Chambre de Namur) en het Millenium Orchestra.

Waarover gaat de ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .