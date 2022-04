Boeiend en uiterst muzikaal uitgevoerd door violiste en pianist

Dit instrument, waarop vooral Noorse volksmuziek wordt gespeeld, onderscheidt zich van een ‘gewone’ viool doordat die naast de vier melodiesnaren ook nog (meestal vier) resonantiesnaren heeft. Deze trillen mee met de melodiesnaren en versterken zo de klank. Dat levert een galmender en helderder klank op. Ze laat dat horen in allereerst een improvisatie op een Noorse volksmelodie en daarna werken van Ruth Crawford Seeger, Carl Nielsen, John Cage en in ‘Terug ... opnieuw beginnen’ van Klaas de Vries, haar vader. Het langste en indrukwekkendste stuk op dit album. Opvallend is dat elk van deze werken voor een deel door volksmuziek lijkt te zijn geïnspireerd. Even opvallend zijn de technische hoogstandjes die vooral in het werk van Nielsen en..

