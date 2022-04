Reinder IJmker over zijn vrouw Kinga Bán: ‘Haar documentaire is voor mij een sluitstuk’

Zangeres Kinga Bán van christelijke zanggroep Sela overleed op 6 mei 2019 toen ze 37 was. Rondom die datum dit jaar komt er een documentaire uit, over één dag uit haar leven. Reinder IJmker is de man van Kinga Bán en ziet de documentaire en het boek als een afronding van het muzikale werk van zijn vrouw. ‘De documentaire helpt me niet bij het verwerken, maar wel met het accepteren.’

Haar stijl is naar eigen zeggen ‘zonder poeha’, maar ze filmt wel graag excentrieke mensen. Wat was er voor filmmaker Willemijn Goos dan zo bijzonder aan Kinga Bán? Helemaal aan het begin van de documentaire geeft Goos zelf antwoord: ‘Ze was fysiek kwetsbaar en gebroken, maar haar carrière zat op een hoogtepunt. Ze haalde er het beste uit.’

Dat is te zien in de documentaire die gemaakt is over een dag uit het leven van Bán: 15 februari 2019. De zangeres maakt zich klaar voor een concert in Alphen aan den Rijn die avond. De kijker ziet beelden van een vrouw die in zichzelf praat, om haar eigen grapjes lacht, ziek is, zingt met volle teugen, zich mooi maakt met make-up en zich met haar kinderen bemoeit.

Wat de kijker oo..

