Deze song van Arcade Fire zit vol bijbelse beelden en kent een opvallende climax

Er ‘valt over het orgel in de popmuziek veel te schrijven’, schreef ik in maart aan het eind van de honderdste aflevering van deze rubriek Harde Noten.

Daar kom ik nu op terug. Binnen het genre van de popmuziek lukt namelijk iets wat ik in de kerk maar beperkt heb meegemaakt: het temmen van het pijporgel tot een niveau en volume waarin het dienstbaar is aan het geheel, de song en de zang.

Ik heb het dan niet over het hammondorgel. Dat wordt veelvuldig gebruikt in de populaire genres, van jazz tot rock – neem een sympathiek bandje als Orgel Vreten, of standaard in de uitzendingen van Matthijs Gaat Door. De in de jaren tachtig bekende formatie Kajem laat ik ook buiten beschouwing. Ik bedoel echte pijporgels, vaak kerkorgels, die inge..