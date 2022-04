Eens is de hertaaltruc uitgewerkt, maar The Kik gaat nog altijd goed door

In de aanloop naar het Eurovisie Songfestival in Turijn op 14 mei is de Rotterdamse band The Kik weer flink aan het hertalen geslagen. Op The Kik Hertaalt Eurovisie nemen de mannen van Dave von Raven je mee langs ouder- en nieuwerwetse liedjes rond dat songfestival.

Op uitnodiging van Beau van Erven Dorens speelde The Kik al bekende Eurovisie Songfestivalhits bij de afgelopen editie, vanuit Rotterdam. De EP met vijf songs is nu een hele cd. Daarop hoor je Nederlandse hertalingen van Abba, France Gall, Maggie MacNeal en The Common Linnets. Verrassend zijn tekst en muziek, maar niet het initiatief; Von Raven heeft een levenslange fascinatie voor het jaarlijkse liedjescircus. Om het met hem te zeggen: ‘Douze points voor originaliteit. Cornaldmaasbewust en emmawortelboerproof. Maar dan op z’n Kiks. Dus vet gers.’ The Kik bestaat intussen al elf jaar en maakte acht albums. De bandnaam komt van de Haagse groep The Kick en Von Raven heet in het echt Dave Mellaart. Hij wordt vergezeld door Marcel Groenewege..

