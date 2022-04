Nieuwe studio inspireert Kurt Vile, maar vijf kwartier is een lange zit

Zijn vorige plaat Bottle It In werd door het gerenommeerde Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone op de lijst met ’50 beste albums van 2018’ geplaatst. Kurt Vile speelde bijna alle nummers van het album tijdens het TakeRoot festival dat jaar in Groningen. Hij was een van de headliners van het festival en stond geprogrammeerd in de grote zaal. Het optreden van Vile – ook die avond bijgestaan door zijn vaste begeleidingsband The Violators – was van een uitstekend niveau, maar echt spannend werd het nooit.