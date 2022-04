De Nijs verzamelde schoonheid en tragiek in zijn muziek en leven

Op 10 april zou hij met een optreden in Ziggo Dome in Amsterdam afscheid nemen als artiest. Rob de Nijs (79) heeft Parkinson en het is een wonder dat zijn stem het nog doet, dieper en trager trillend dan ooit. De Nijs wil er alles aan doen om dat ultieme optreden door te laten gaan, maar corona, ziekten en revalidatie stelden het uit. In november gaf hij wel een concert in Antwerpen. Dat ontroerde tot op het bot en misschien was het beter geweest zo te eindigen. Maar ten diepste wil deze vertolker van origine in het harnas sterven, en dan doorgaan voor zijn jonge zoon en vrouw Jet.