Lausanne

In Lausanne is op eerste paasdag de befaamde Roemeense pianist Radu Lupu overleden. Hij was 76 jaar oud en al een tijd ziek. Lupu gold als een van de grootste pianisten van zijn generatie. Lupu’s overlijden werd bekendgemaakt door de organisatie van het George Enescu Festival in Boekarest. In 1967 won hij dat muziekconcours. ‘We koesteren voor altijd zijn uitzonderlijke talent om muziek om te zetten in magie’, schrijft de organisatie op Facebook. Radu Lupu werd geboren op 30 november 1945 in Galati, Roemenië. Hij begon op zesjarige leeftijd piano te studeren. Hij trad niet graag in de publiciteit en gold daarom als muzikale kluizenaar.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .