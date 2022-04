In de voetsporen van Debussy en Mozart: ‘Dit is een muzikale snoepwinkel’

Drie jaar geleden werd pianist en componist Rembrandt Frerichs (1977) uitgenodigd door altviolist Michael Gieler van het Concertgebouworkest. Of hij zin had om een bijdrage te leveren aan het samenwerkingsproject ‘de IJ-salon’ in het Muziekgebouw aan het IJ. Frerichs, die al een tijdje rondliep met genre-overstijgende ideeën had daar wel oren naar.

Hij besloot twee pianoconcerten te componeren voor piano, strijkers en percussie. Opvallend aan deze werken is dat de piano- en percussiepartijen op papier nog niet ingevuld zijn. Deze week verschijnt het album Rembrandt Frerichs: Piano Concertos nos. 1 en 2 waarop naast Frerichs zelf percussionist Vinsent Planjer, contrabassist Dominic Seldis en het Alma Quartet de nieuwe s..

