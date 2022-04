Julieta Eugenio: helder, warm en toch avontuurlijk

Julieta Eugenio groeide op in Argentinië, studeerde aan het conservatorium in Buenos Aires en rondde haar jazz-masteropleiding af in New York City. Ondanks de heftige concurrentie in de jazzhoofdstad van de wereld viel haar tenorsaxofoonspel in gunstige zin op.

Haar naam begon net rond te zoemen toen twee jaar geleden de jazzclubs dicht gingen. Bassist Matt Dwonszyk en drummer Jonathan Barber uit Connecticut nodigden Eugenio uit om samen muziek te gaan maken in een landelijke omgeving. De muzikale klik die ze samen hadden, mondde uit in het verrassend sterke Jump. Van de tien stukken die dit trio speelt, zijn acht gecomponeerd door Eugenio. Dit debuutalbum is dan ook vooral haar visitekaartje geworden.

Het samenspel is strak, de melodieën zijn beklijvend, de improvisaties klinken helder, warm en toch avontuurlijk. De muzikale spanning is mede te danken aan de open, akkoordloze begeleiding van bas en drums. Het duet ‘Crazy He Calls Me’ van Eugenio en Dwonszyk is een prettig kalmerende parel..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .