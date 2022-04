Scherpe gitaarriffs en bijtende zang van Jerry Leger

Jerry Leger is een Canadese singer-songwriter die vooral in rootskringen bekendheid geniet. Hij draait al heel wat jaren mee en heeft fijne platen gemaakt vol opzwepende rootsrock, breekbare countryballads en aanstekelijke gitaarpop.

Op het in 2017 verschenen dubbelalbum Nonsense And Heartache verrast hij met rock-’n-roll en rockabilly, waarmee hij zijn veelzijdigheid onderstreepte. Zijn nieuwe album Nothing Pressing heeft hij opgedragen aan de vorig jaar overleden Jan Kooi van platenzaak Elpee in Groningen en aan een eveneens overleden Canadese vriend. Leger stelt vragen over het leven, maar het is zeker geen sombere plaat geworden. Hoop en vertrouwen zijn belangrijke thema’s in de liedjes, waarin hij soepel manoeuvreert tussen ballades die hij akoestisch met gitaar speelt en rockers, waarin de band losgaat. Scherpe gitaarriffs, bijtende zang.

Muzikaal is het allemaal dik in orde. Leger kent zijn klassiekers. Hij groeide op met de muziek van Hank Williams en is..

