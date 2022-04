Een nieuwe glans, een bijzondere breekbaarheid: Bløf is terug met nieuw werk

Het boek verschijnt in de serie ‘Taalkunstenaars: de mooiste teksten van bekende artiesten’. Na Diggy Dex, Rita Zipora en Stef Bos is het nu de beurt aan Peter Slager. Hij is bassist van Bløf en vooral de schrijver van intelligente, diepgaande teksten. Zijn bekendste teksten zijn onder meer ‘Harder dan ik hebben kan’, ‘Omarm’ en ‘Alles is liefde’. De band brak in 1998 door met het lied ‘Liefs uit Londen’, waardoor ze in één klap wereldberoemd waren in Nederland.

Een bloemlezing van de teksten die Bløf maakte op de dertien albums die sinds 1992 verschenen zijn, wordt verrijkt met korte inleidingen bij de elf thema’s waarin Slager zijn oeuvre heeft opgeknipt, maar ook met enkele nieuwe verzen, zoals het nog onuitgegeven ‘Vrijbuiter’ en iets..

