VanWyck heeft haar magnum opus gemaakt, een album van internationale allure

Er zijn concerten die voor altijd in de herinnering blijven. Het optreden van VanWyck vorig jaar oktober in de Vegafabriek in Kolderveen, een dorp onder de rook van Meppel, is er een van. Er hing die avond magie in de lucht. In een verwarrende tijd, waarin livemuziek door de coronapandemie en alle beperkende maatregelen meer uitzondering dan regel was, speelden Christien Oele en Reyer Zwart een paar nummers van het nieuwe album. Die waren zó mooi en zó intens dat het verlangen naar de plaat met de minuut groter werd.

Nu ligt de cd in de winkels (vinyl is leverbaar vanaf 21 oktober) en alle verwachtingen worden overtroffen. Met The Epic Tale of the Stranded Man heeft VanWyck haar magnum opus gemaakt: dit is een album van internationale allure. Een prachtplaat die ook buiten de landsgrenzen niet onopgemerkt is gebleven. In Engeland verschenen de eerste lovende recensies, waarin terecht de conclusie werd getrokken dat dit een ‘fascinerende en onweerstaanbare plaat is geworden’.

Voor de mensen die haar nog niet kennen: Christien Oele is het brein achter VanWyck. Ze speelde eerder in Nevada Drive en is uitgegroeid tot een van Nederlands beste singer-songwriters. De muzikale fijnproevers hebben haar al jaren terug omarmd en het wordt tijd dat iedereen deze ..

