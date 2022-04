Waarom de Matthäus Passion luisteraars ontroert: ‘Bach heeft over iedere noot nagedacht’

Na twee coronajaren is de Matthäus Passion dit jaar weer terug in volle kerken en concertzalen. Waarom worden veel mensen zo geraakt door het stuk? En wat maakt het werk zo bijzonder? Drie liefhebbers en Matthäus-kenner Pieter-Jan Belder vertellen over het stuk.

‘Ik denk aan Jezus’ onterechte dood’

Ingeborg Dijkstra (51), Maastricht

‘Toen ik een jaar of zestien was, ben ik voor het eerst naar de Matthäus Passion geweest. Met een jeugdgroep zaten we achterin. Ik vond het vooral een lange zit. Op de achterste rijen hebben we wel wat zitten geinen. Door de muziek voelde ik wel wat van de emoties, ik kon het alleen niet zo goed verstaan. In de aria’s duurt een woord soms best lang, dus je moet de eerste keer echt meelezen. Nu weet ik bij elk lied precies waar je in het stuk zit.

Voor mij hoort de Matthäus bij het toeleven naar Pasen. Het is een manier om bewust stil te staan bij de lijdenstijd. Woensdag ga ik naar een uitvoering in Maastricht en ik luister ook stukken in de auto of op de fiets. Soms ri..

