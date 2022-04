M en M spelen een sappig stripverhaal

M & M is het dus niet, maar wat maken Marike en Martijn dan wel? Losgebroken uit de klem van corona belanden ze in een ‘vintage comic’. Ready For Another Round? Wooosh!

Die kreten zou je kunnen aantreffen in oude stripverhalen of nieuwe, vintage comics van Marvel. Dat soort werk. Maar het hoort allemaal bij een nieuw project van Marike Jager en Martijn Bosman. Zij maakte vijf platen, die geen van allen op elkaar lijken, een groot compliment. Hij is drummer en werkte samen met het halve land; samen zaten ze al jaren in een band.

De basis van deze nieuwe samenwerking ligt in de lockdown: ‘Het droevige vacuüm waar we plotseling in terechtkwamen, bracht ons tot het ultieme maken; in totale creatieve vrijheid, zonder deadlines, maar vooral zonder verwachtingen, alleen maar om ze lekker toch te kunnen overtreffen’, aldus Marike en Martijn. Ze stuurden mails, apps en bestanden heen en weer, zodat op 125 kilomet..

