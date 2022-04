Grote schoonheid van sopraan en orgel

Wie houdt van muziek van Hendrik Andriessen, en daarnaast graag wat onbekende werken hoort, kan goed terecht bij een nieuwe cd van Brilliant Classics. Organist Matthias Havinga en sopraan Maartje van Klaveren hebben voor dit label muziek uitgezocht die, behalve de werken van Andriessen, niet eerder op cd zijn opgenomen. De titel van de cd is Miroir de Peine, ‘Spiegel van Pijn’. Het is een van de mooiste werken van Andriessen, waarin vijf stadia in de lijdensweg van Christus worden belicht vanuit het perspectief van moeder Maria. Helaas is in het booklet de tekst van het lied alleen in het Frans afgedrukt, maar Christus’ lijdensweg wordt in het lied verbonden met herinneringen van Maria aan zijn jeugd. De worsteling van een moeder die haar zoon ondraaglijk ziet lijden, eindigt in de compositie groots als Maria in de slotregels haar rol als vereerde moeder Gods van de christenheid aanneemt, op het orgel schitterend uitgebeeld door Matthias Havinga. Deze zeer getalenteerde Amsterdamse organist trekt letterlijk alles uit de kast – van het Lindsen/Adema-orgel van de Haarlemse Josephkerk – om het lied in grote schoonheid ten gehore te brengen, met sopraan Maartje van Klaveren. Het orgel, waarvan Andriessen jarenlang de vaste bespeler was, is daarvoor bij uitstek geschikt, met zijn grote variatie aan zachte, kleurende registers. Dat hoor je ook bij het lied ‘Maria, schoone vrouwe’, een prachtige opening van de cd.