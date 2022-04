Vooral de langzame delen van Bachs werk klinken goed op piano

Daniël van der Hoeven speelt allereerst drie voor piano bewerkte vioolsonates van Bach, en ter afwisseling drie aan Bach gewijde werken van Dutilleux, Gárdonyi en Escher. Hij gebruikte daarvoor een piano van de Vlaamse bouwer Chris Maene, die net als de eerste piano’s rechtsnarig is – in tegenstelling tot de meeste moderne piano’s die kruissnarig zijn. Dat levert een instrument met een wel volle, maar toch erg transparante klank op. Hierop komen niet alleen de werken van Bach maar ook de drie ‘hommages’ aan hem goed tot hun recht. Die zijn overigens heel verschillend van karakter. De toccata van Rudolf Escher (1912-1980) klinkt het meest klassiek. Henri Dutilleux (1916-2013) en Zsolt Gárdonyi (geb. 1964) leefden later en dat is in hun mu..

