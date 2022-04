Mooie verzameling hedendaagse IJslandse klassieke muziek

Het is gedragen muziek in het rijke idioom van de IJslandse koorzang, uitgevoerd in de Hallgrímskirkja te Reykjavik waar het licht elke dag weer anders door de hoge ramen valt. Een jaar geleden voerde het Choir of Clare College uit Cambridge onder leiding van Graham Ross dit werk uit ter nagedachtenis aan alle COVID-19 slachtoffers. Nu is het voor het eerst vastgelegd op een geluidsdrager. De andere op dit album uitgevoerde meditatieve koormuziek is eveneens afkomstig van IJslandse componisten. Anna Thorvaldsdottir (1977), de enige vrouwelijke componist schreef met haar openingsstuk Ad genua een levendige reactie op Dieterich Buxtehudes oratorium Membra Jesu Nostri (1680). Het slotstuk is een verrassende, klas..

