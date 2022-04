De Bond voor Meindert Talma kan best nog leden gebruiken.

De man die sinds 1997 achttien platen maakte en een handvol boeken schreef, voert zijn volstrekt eigenzinnige oeuvre dit voorjaar uit in avonden die spelen in de zaal waar hij het bracht tot Nederlands Onbekendste Popster, (NOP). Vera in Groningen is het thuisstadion van Meindert Talma. Passage, sinds 1991 in Groningen gevestigd met een uitgeverij en boekhandel, is als schrijver zijn basis. Bandgenoten en culturele kompanen schrijven hun herinneringen op in ludieke verhalen met veel onbekende illustraties. Dat is geestig en origineel, maar bijna op elke pagina hangt het verdriet. Er werd gescheiden, overleden en van mening verschild. Het meest treft alsnog de zelfdoding in 2002 van Jan Heddema, geluidstechnicus en medemaker van Meindert ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .