Singer-songwriter Ian Noe maakt indringende verhalen, recht uit het hart

De jonge singer-songwriter Ian Noe maakte in 2019 met Between the Country een van de mooiste rootsplaten van het jaar. Hij stond in Paradiso, waar de americanaliefhebbers tot de eensluidende conclusie kwamen dat zij een concert van een uitzonderlijk talent hadden bijgewoond. Zijn muziek roept herinneringen op aan de vroege jaren zeventig.

Een vleugje John Prine. Soms doet de zanger uit Kentucky ook aan een jonge Dylan denken. Indringende verhalen, recht uit hart. Noe heeft de koffiehuizen van Amerika inmiddels verruild voor de grotere podia in Europa, maar verdient een nog veel groter publiek. Nu is zijn tweede volwaardige album verschenen, River Fools & Mountain Saints, waarop Noe de hooggespannen verwachtingen meer dan waarmaakt. Het geluid is wat voller, de composities minstens zo fraai. Noe heeft zich in de studio onder meer laten bijstaan door bassist Jack Lawrence (The Raconteurs) en toetsenist Derry deBorja, die we kennen van Jason Isbell’s 400 Unit. Voor de liefhebbers van country- en folkmuziek is de plaat een absolute aanrader. Noe schrijft mooie li..

