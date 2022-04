‘Tijdens het componeren volg ik de muziek, op zoek naar schoonheid’, zegt jazzpianist Joep Beving

Joep Beving: 'Ik geloof sterk in het tot wasdom laten komen van de menselijke ziel. Ik had het alleen graag gezien in andere omstandigheden.'

Bevings vierde album, dat vandaag verschijnt bij Deutsche Grammophon, is ontstaan tijdens de lockdown. Met twaalf nieuwe pianocomposities reageert Beving op de angst en de polarisatie die onze samenleving beheersten. ‘Het maken van Hermetism was mijn eigen medicijn in die verwarrende periode.’

U wilt met uw muziek mensen hoop geven. Hoe optimistisch bent u?

‘Ik ben niet zo optimistisch. De vraag of ik kinderen wilde, was voor mij bijvoorbeeld niet zo eenvoudig te beantwoorden. Nu ik een gezin heb, ga ik er echter wel helemaal voor. Ik geloof sterk in het tot wasdom laten komen van de menselijke ziel. Ik had het alleen graag gezien in andere omstandigheden.’

Bent u sinds de pandemie anders tegen het leven gaan aankijken?

‘Een van de din..

