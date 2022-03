Singer-songwriter Froukje en haar generatie Z. Over de draaglijke lichtheid van het bestaan.

In singer-songwriter Froukje heeft de Generatie Z, geboren tussen 1995 en 2010 en omschreven als dé generatie die van jongs af aan met internet opgroeide, een belangrijke Nederlandse stem gevonden.

Op haar net verschenen ep Uitzinnig mengt ze persoonlijke ervaringen met het grotere, over relaties, crises, vragen, twijfel, identiteit. Het is warm én onthecht, het is de dreiging van een onweer dat toch niet losbarst.

Dit alles als een belofte in de dop, een bloem in de knop, een onmiskenbaar talent dat vooralsnog meer ritme dan richting vindt.

Froukje is de artiestennaam van Froukje Veenstra, in september 2001 geboren in Nieuwkoop, opgeleid aan Codarts Rotterdam, Hogeschool voor de Kunsten. Met ‘Groter Dan Ik’, over de klimaatcrisis, brak ze ..