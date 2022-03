Bachs muziek past best op een piano, laat Marcel Worms horen

aar Bach noemde het klavecimbel wel ‘seelenlos’, zielloos, omdat je er geen dynamische contrasten in kunt laten horen. Of je nu zacht of hard op een toets drukt, alles klinkt even sterk. Zijn lievelingsinstrument was het clavichord, waarop dat wel mogelijk was. Daarom is het niet zo gek om dit werk op een piano te spelen, al heeft Bach dit instrument nooit gekend. Hooguit de voorganger daarvan, de pianoforte. Maar die was in zijn tijd nog niet echt uitontwikkeld. Nu kun je Bachs muziek op verschillende manieren spelen.

Marcel Worms doet dat op een goede manier: licht, helder, met het op de juiste manier leggen van accenten. Zo kan het dus ook. Het blijft trouwens interessant om dit album te vergelijken met een onlangs verschenen cd ..

