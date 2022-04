John Mellencamp maakt een sublieme en diep treffende plaat

Maar liefst drie songs worden door hem uitgevoerd met niemand minder dan Bruce Springsteen. De wat verongelijkte, bittere Mellencamp is inmiddels zeventig jaar. Hij kende een rebelse rockperiode in de jaren zeventig en tachtig en maakte daarna muziek die veel meer akoestiek, americana en bedachtzaam is. Maar dat maakt zijn liedjes niet tam. Het is nog steeds de man van albums als The Lonesome Jubilee en The Scarecrow en hits als ‘Jack & Diane’.

Ook nu weer is het een sublieme, diep treffende plaat. Maar je moet wel kritisch luisteren naar de slimme, verrassende teksten met vaak een sarcastisch verloop. Dat valt mee met Springsteen, die altijd positief kijkt, maar komt eruit bij ‘I always lie to strangers’, waarin de hoofdpersoon even kwetsbaar als gemeen is; het is een schreeuw om hulp van de cynicus die Mellencamp is. Minder devoot wordt het in ‘Streets of Galilee’, waarin geen bijbels verhaal klinkt, maar een hard afscheid van de behoefte aan genade en redding.

+ subliem

+ cynisch

Strictly A

One-Eyed Jack

John Mellencamp.

Republic Records / Universal Music