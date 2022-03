De comeback van St. James valt niet mee, haar muziek komt kunstmatig over

Om te beginnen een misschien iets te directe observatie: Rebecca St. James is geen geweldige zangeres. De groep fans steeg eind jaren negentig explosief door een combinatie van charisma en radicaliteit (gebed als levensstijl en ‘wachten op de ware’ werden bekende thema’s bij haar). Het succes van het album God (1996) werd nooit overtroffen. De rol van jong, single rolmodel liet St. James achter zich met haar trouwen. Inmiddels was de moeder van drie kinderen al een paar jaar voorzichtige stappen aan het zetten om terug te keren als artiest. Dat doet ze nu definitief met Kingdom Come, dat de lijn van het vorige album (I Will Praise You, 2010) voortzet.