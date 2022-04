Ook dit is weer een indrukwekkende Matthäus Passion

Ook nu het sinds lange tijd weer mogelijk is om een live-uitvoering van de Matthäus Passion bij te wonen in kerk of concertzaal, blijft het mooi om Bachs meesterwerk thuis mee te beleven. Onlangs verscheen een indrukwekkende nieuwe uitvoering door het Franse ensemble Pygmalion op drie cd’s.

Countertenor, violist, pianist en dirigent Raphaël Pichon (1984) richtte dit gezelschap op in 2006 met het doel om ooit de Matthäus op te kunnen nemen. Sinds die tijd verdiepte hij zich in het oeuvre van Johann Sebastian Bach en legde hij met zijn ensemble diverse cantates, missen, motetten, instrumentale werken en de Johannes Passion vast. Een jaar geleden voelde Pichon zich zeker genoeg om Bachs muzikale hooggebergte te beklimmen. Het resultaat is een driedubbelalbum waar weinig tot niets op aan te merken is.

De meeste uitvoeringen kennen naast goede solisten wel een of meerdere zangers met een matige dictie of een stem die al na tien minuten begint te irriteren. Pichon slaagde erin slechts frisse, soepele, aansprekende en goed articulerende solisten om zich heen te verzamelen die bovendien de Duitse taal in voldoende mate beheersen. De vocalisten opereren als team en trekken niet de aandacht met onnodig technisch vertoon. Samen vertellen ze een krachtig verhaal over verraad, verlossing, schuld, vergeving en opoffering.





De muziek klinkt fris, sprankelend en bij vlagen zuidelijk lichtvoetig. De omvang van de koren is bescheiden en de solisten zingen, zoals Bach graag wilde, mee met de koorpartijen. Het gevolg van deze oorstrelend dansante uitvoering is dat de momenten van drama, schaamte en lijden ook meer aangrijpen. Dat geldt niet alleen voor de bekende hoogtepunten ‘Erbarme dich’, ‘Blute nur, du liebes Herz’ en ‘Aus Liebe will mein Heiland sterben’, ook de aria ‘Mache dich, mein Herze, rein’ en de daarop volgende evangeliewoorden: ‘Und Joseph nahm den Leib, und wickelte ihn in ein rein Leinwand’, zijn van een huiveringwekkende schoonheid. Bach lijkt zich daar te identificeren met Jozef van Arimatea.

Raphaël Pichon, die zijn zangcarrière begon onder de vleugels van Ton Koopman, adresseert de Matthäus Passion aan mensen van nu. Deze passie is geen verhaal uit een ver verleden, maar richt zich rechtstreeks tot het hart van de luisteraar en spreekt op fundamentele momenten in de eerste persoon enkelvoud in de tegenwoordige tijd.

+ frisse, sprankelende uitvoering

+ mooie stemmen, goede dictie

+ aangrijpend doorleefd

J.S. Bach:

Matthäus-Passion

Pygmalion, Raphaël Pichon. Harmonia Mundi