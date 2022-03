Zelf spelen op monumentale orgels: binnenkort wordt het mogelijk voor jongeren die orgelles hebben

Het orgel is maar een duf instrument, vinden veel jongeren. Je moet haast wel gek zijn als je daarop wilt spelen. Toch zijn er best kinderen die daarmee beginnen. Maar als ze gaan puberen, haken ze vaak af. Een nieuw initiatief, StayTuned.nu, wil daar iets aan doen.

Olivier Latry, organist van de Parijse Notre Dame, is iemand die graag jongeren wil inwijden in de geheimen van het orgelspel. (beeld Ronald Knapp)

Wie op de Nederlandse conservatoria naar orgelstudenten zoekt, zal er maar een handjevol vinden. En als het er wat meer zijn, zoals in Amsterdam, zijn het voor het grootste deel buitenlanders. Als je dit zo bekijkt, lijkt de orgelcultuur in ons land op den duur een stille dood te sterven. ‘Dat is erg jammer’, zegt Peter Ouwerkerk. ‘We hebben in ons land prachtige instrumenten, de meeste orgels zijn goed gerestaureerd. Dat heeft veel geld gekost. Het zou jammer zijn als ze dan niet meer bespeeld worden, als het alleen maar museumstukken zijn geworden.’

Ouwerkerk is onder meer de organisator van het tweejaarlijkse Internationaal Orgelfestival Haarlem en heeft veel contacten in de orgelwereld, zowel in binnen- als in buitenland. ‘In 2019 bez..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .