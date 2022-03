Overtuigend vasthouden aan geldende regels

‘Have we gone too far to find the middle ground?’, vragen de Smallbone broers direct bij de start. De vraag is onderdeel van het succes van de band For King & Country: tekstueel duiden hoe we ervoor staan als maatschappij en lichaam van Christus, met een muzikale verpakking die steevast vergelijkingen met One Republic en Imagine Dragons trekt dankzij vocale hoogstandjes en techno-gestileerde pop/rock. De studioalbums brengen minder vuurwerk dan de liveshows, maar de basis is solide.