Zijn trouwe volgers weten het al jaren. Daniël Lohues kan geen slechte liedjes schrijven. Ook op zijn nieuwe album grijpt hij de luisteraar vanaf het openingsnummer ‘Stap Veur Stap’ bij de strot met rake teksten, die tot nadenken stemmen. De zanger uit Erica zocht de afgelopen jaren naar rust en berusting in een doorgedraaide wereld. Hij reisde daarvoor naar Frankrijk en kwam in een mooi, achteraf gelegen huis op een heuvel in de buurt van Saint-Antonin-Noble-Val steeds dichter bij zichzelf. Het kind in hem werd wakker gekust. Het Franse platteland zorgde voor inspiratie, observaties en uiteindelijk prachtige liedjes. Vijftien verhalen, vijftien waarheden. Dit is Daniël Lohues op zijn best. Hij heeft zichzelf na een moeilijke periode her..

