Lieven Tavernier is een Vlaamse liedjesschrijver, zanger en schrijver. Hij schreef voor vele bekende zangers en zangeressen songs, waaronder Jan De Wilde, Thé Lau, Gerard van Maasakkers, Flip Kowlier, Jenny Arean, De Schil, Erik Van Neygen en Sabien. Met zijn nieuwe album Ik was daar ook werpt Lieven Tavernier een warme deken om je heen. Hij keert terug naar de ultieme kern: melancholische teksten met één stem, zijn gitaar, één piano en drie backing vocals. Dit is voor Tavernier wat American Recordings voor Johny Cash was. Tavernier werd bekend als maker van het even grimmige as feestelijke lied ‘Fanfare van honger en dorst’, omarmd door veel Brabanders en Limburgers. De man uit Gent maakte eerder albums met titels als ..

