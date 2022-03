Buwalda toont opnieuw vakmanschap

Het is even wennen, als je Bang voor niks, het nieuwe album van liedschrijver pur sang Matthijn Buwalda, opzet. Een groep blazers zet een funky melodie in. De funky sound van de blazers en de terugkerende praterige zang in ‘Altijd weer licht’ komen licht chaotisch over. Maar het is een hoopvol liedje, zoals Buwalda die zo goed kan schrijven. Het poppy en bemoedigende ‘Aan jouw kant’ klinkt een stuk vertrouwder.

Vanwege corona kon Buwalda langere tijd niet optreden. Dat gaf hem de gelegenheid een volledig album van twaalf liedjes te schrijven, waar zijn vorige albums vaak zeven of acht songs bevatten. Buwalda gaat enkele opmerkelijke samenwerkingen aan. Zo is ‘Het is goed’ een mooi duet met de bekende Volendamse zanger Jan Smit. De stemmen van Smit en Buwalda kleuren opvallend mooi bij elkaar. ‘Zo wil ik leven’ is een mooi klein liedje over de houding waarmee de jonge liedschrijver in het leven wil staan, inclusief een actuele blik naar de toekomst: ‘Alsof de nieuwe tijd vandaag begint, zijn we allemaal huidskleurenblind en maakt het niet meer uit van wie je houdt.’

De blazers duiken ook hier weer op, maar dan iets ingetogener dan eerder. I..

