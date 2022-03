Het spelplezier spat ervan af bij King of the World

Het was eind vorige maand, na afloop van een dampend concert van King of the World in het Zwolse poppodium Hedon. Drummer Marlon Pichel nam het compliment dat de band er met zijn komst veelzijdiger op is geworden, met een glimlach in ontvangst. Natuurlijk is hij qua techniek een heel andere drummer dan zijn voorganger Fokke de Jong, maar het feit dat hij ook de leadzang voor zijn rekening kan nemen, zorgt voor meer mogelijkheden.