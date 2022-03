Een mooie combinatie van stuwende Afrikaanse ritmiek en Europese jazz

Lara Rosseel was al jarenlang bassist in allerlei Belgische jazzgezelschappen toen ze in 2020 besloot om zelf een album op te nemen. Het in eigen beheer uitgebrachte De Grote Vrouw wees alvast vooruit in de richting die ze zou inslaan. Nu, twee jaar later, heeft Rosseel het rempedaal losgelaten en gunt ze haar kwintet de vrijheid om het door haar bedachte basismateriaal in de juiste vormen te kneden. Het resultaat is Hert, waarop acht krachtige nieuwe composities zijn te horen die door de improviserende musici vakkundig zijn aangepakt. Lyrisch trompetspel, rauwe elektrische gitaarklanken, pulserende basgrooves en Afrikaans slagwerk geven een frisse hedendaagse draai aan jazzrock en folk-jazz. Rosseel bespeelt zowel een akoestische contrabas als een elektrische basgitaar. De bandleider koos de juiste mensen uit om haar ingrediënten voor consumptie gereed te maken. De stuwende ritmiek van drummer Angelo Moustapha uit Benin is de kers op deze nog warme taart.

+ mooie combinatie van stuwende Afrikaanse ritmiek en Europese jazz

+ eigentijdse draai aan jazzrock en folk-jazz

Hert

Lara Rosseel Kwintet. W.E.R.F. Records