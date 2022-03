Originele en onbekende muziek voortreffelijk uitgevoerd

Wie op YouTube of Spotify de naam ‘Jacob Bijster’ intikt, krijgt alleen orgelmuziek te horen. Niet zo gek, want deze musicus - hij leefde van 1902 tot 1958 - was in het tweede deel van zijn leven vooral organist en docent aan het Amsterdamsch Conservatorium.

Daarom is het verrassend om op deze cd een heel andere kant van zijn talent te horen: kamermuziek, geschreven tussen 1917 en 1954. Van zijn eerste compositie, als veertienjarige, tot een gerijpte pianosuite uit 1954. Ja, zelfs de oudste werken op deze cd, het 2e Lied ohne Worte in b kl.t, opus 10 uit 1917 en Albumblatt in bes kl.t uit 1918 zijn het beluisteren meer dan waard. Ze hebben een traditioneel idioom, maar zitten toch al goed in elkaar. Dat laatste geldt in nog sterkere mate voor de overige werken. Met als hoogtepunten de Sonate voor viool en piano, opus 9 uit 1937 en de Tweede Suite voor klavier, opus 11 uit 1954. Hier hoor je een volledig gerijpte componist met een meer eigentijdse stijl. De werken zijn door drie verschillende pianisten en twee solisten uitgevoerd, die dat voortreffelijk hebben gedaan.

+ originele, onbekende muziek

+ afwisselend programma

+ mooi uitgevoerd

Jacob Bijster - Chamber Music

Linde Schakel, sopraan; Edwin Blankenstijn, viool; Christo Lelie, Niek de Vente en Annette

Middelbeek, piano. Te bestellen via documuziekproductie.nl