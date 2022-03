Alex Roeka, hij lijkt op Bob Dylan en Leonard Cohen en toch ook weer niet

Het is maar één lied. ‘Mijn nieuwe single’, zegt de 76-jarige artiest uit Ravenstein met trots en een vleug zelfspot. Vijftig minuten lang trekt in een koortsachtige cadans zijn leven in 37 coupletten voorbij. ‘Er zijn er nog veel meer, maar ik heb niet alles gebruikt.’ Tussen de hunkering (’daar was ik goed in, bij alle meisjes die ik nooit kon krijgen’) waarmee zijn leven begon en de dreigende vergetelheid in een wereld waarin de dichters van weleer niet meer zijn gekend, speelt het lied zich af.

Met elf pagina’s tekst is Roeka de ‘Sad Eyed Mister of the Lowlands’, een verlengde variant van de twaalf minuten die Bob Dylan in 1966 wijdde aan zijn ‘Lady’ Sarah. Of de Nederlandse Leonard Cohen, die maar bleef sleutelen aan de 80 tot 250 co..

