Matthijn Buwalda: ‘Ik wil niet dat mijn kinderen zeggen: leuk die muziek, maar hij was er nooit voor ons’

Hij heeft een nieuw album uitgebracht en er is een tour op komst. Zanger en tekstschrijver Matthijn Buwalda barst van de plannen, maar is door corona meer gaan beseffen dat zijn carrière ‘niet alles’ is.

Deze week is uw nieuwe album Bang voor Niks uitgekomen. Wat wilt u met deze titel zeggen?

‘Wat wil je erin horen? Dat is eigenlijk aan de mensen die luisteren. Ik zou het zelf zo lezen: vaak ben je tevergeefs bang, dat blijkt pas achteraf. Je kunt tegen veel dingen opzien, terwijl later blijkt dat dat niet hoefde. Dat heb ik zelf in de muziek. Als ik een creatieve keuze maak, vind ik het weleens spannend wat luisteraars daarvan vinden. Dat kan gaan om keuzes bij het schrijven van teksten, maar ook over muzikale keuzes.

Zo vond ik het voor dit album spannend om meer gebruik te maken van blazers en strijkers. Meestal blijkt dat de keuze gewaardeerd wordt en krijg ik er juist positieve reacties over. Dan was ik bang voor niks.’

