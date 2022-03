Het is lastig de nieuwe plaat van Wouter Planteijdt in één genre te stoppen. Hij laat zich op zijn tweede Bullhorn-album weer omringen door een aantal rasartiesten, onder wie Mischa Porte (drums) en Gerco Aerts (contrabas), en neemt de luisteraar mee op een boeiende reis door een gevarieerd muzieklandschap. Americana, blues, pop en zelfs jazz, het komt allemaal voorbij op een plaat die meerdere luisterbeurten nodig heeft om onder de huid te kruipen, maar van een grote schoonheid is. Wouter Planteijdt is een begenadigd gitarist en verstaat de kunst om een mooi liedje te schrijven. Voor de fijnproevers is het bovendien fijn dat JB Meijers een van de gastmuzikanten is. Hij speelt pedalsteel, dobro en banjo. Op het album staan twee ..

