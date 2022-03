Ode aan muziek!

De rubriek Harde Noten begon in het najaar van 2015 met een bespiegeling over twee antifascistische songs, ‘Zwart Wit’ van Frank Boeijen en ‘If You Tolerate This Your Children Will Be Next’ van de Manic Street Preachers. Voor wie om zich heen kijkt, hebben beide protestsongs niet aan belang ingeboet. Het is voor mij reden in dit zevende jaar, bij de honderdste aflevering, een tussenbalans op te maken. Beschouw het als een ode aan de kracht van muziek.

* Een snaar raken

Wat in zeven jaar niet veranderde, is de enorme kracht van muziek. Zoals een basgitaar, contrabas of de (al dan niet dubbele) bassdrum de diepe, zware grondtonen van een song doen trillen, zo laat een sterke popsong of een indrukwekkend muzikaal stuk de dieper..