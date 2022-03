Een keurslijf met twee gezichten

Het is verleidelijk om dit nieuwe live worshipalbum van Brooke Ligertwood als ‘Hillsong Light’ te beschrijven. Maar het werk is niet los te zien van de ontwikkeling die ze zelf heeft doorgemaakt. Onder haar meisjesnaam Fraser bracht de Nieuw-Zeelandse een aantal jaren verfijnd soft-pop (en later experimenteler) werk uit wat haar buiten de christelijke subcultuur bracht. Ze trouwde, nam de naam Ligertwood aan en werd naar buiten een van de bepalende gezichten van de Australische Hillsong band. Wat dat betreft is de keuze voor worship begrijpelijk. De link naar de Australische kerk stopt daar, wat gelet de timing van het album en de ontwikkelingen rond Hillsong ook maar beter is. Brooke opereert hier als soloartiest

en aanbiddingsleider en Seven werd opgenomen in Nashville, in de populaire ‘grassroots’ kerk The Belonging Co.

Maar na het begrip volgt de teleurstelling in de keuze voor de muzikale omlijsting. Met de dromerige stem van Ligertwood is niets mis; die zweeft moeiteloos over ingetogen liturgische liedjes (‘Communion’) en triomfantelijke uitbarstingen (‘King Jesus’). Het zijn de voorspelbare toetsenbedjes, de minutenlange sfeergalmen en statige drums die de rode draad zijn. Ligertwood koos wijselijk voor minder bombarie, dat moet gezegd. Het zal een weloverwogen keuze zijn geweest om het muzikale contrast met haar popwerk niet te groot te maken. ‘Burn’ en ‘Nineveh’ lijken in tekst en geluid nog het meest op de Brooke Fraser ten tijde va..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .