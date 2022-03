Mooi gezongen, gespeeld en opgenomen werk van Lucette van den Berg en Annehee Jaeger

De meesten deden dat niet en vluchtten naar landen rond de Middellandse Zee, die voor een groot deel in handen waren van het Ottomaanse Rijk. Ze kwamen dus weer in een moslimomgeving, overigens net als in Spanje. Grote delen van dat land werden namelijk vóór 1492 beheerst door de Moren, die moslim waren. De gevluchte zogenaamde Sefardische Joden namen hun muzikale cultuur mee en ontwikkelden die verder. Er ontstonden tal van vaak weemoedige liederen in een aan het Spaans ontleende taal, het Ladino. Muzikaal zijn Spaanse, maar ook onder meer Turkse, Bulgaarse, Griekse en Arabische invloeden te horen. Een selectie van deze liederen wordt op dit album gezongen door Lucette van den Berg. Zij heeft haar sporen verdiend met Jiddische liederen...

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .