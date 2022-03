Krachtige liedjes en schitterende zang van Raïssa

Het eerste wat je opvalt als je de debuut-EP van Raïssa beluistert is de krachtige, zuivere en dynamische stem van de zangeres, die je echt een nummer weet in te trekken. De christelijke singer-songwriter uit Veenendaal heeft het afgelopen jaar samen met Ralph van Manen gewerkt aan haar EP Back to you. Hij is kort, vier liedjes, maar zeker krachtig.

nd (beeld nd)

Uitgesponnen gitaarsolo’s (in ‘Invited’), goede zang die blijft boeien, eerlijke teksten en een gevarieerde sound maken nieuwsgierig naar wat deze zangeres nog meer te bieden heeft. Mooi is ook dat het vier poëtische verhalende liedjes zijn en niet het zoveelste worship-album.

Een beetje verwarrend is het wel dat van de vier liedjes er drie Engelstalig en een Nederlandstalig is (‘In Uw hand’). Die laatste weet ze wel heel mooi naar een climax op te bouwen. Zelf zegt ze over haar muziek: ‘‘Het is mijn gebed dat God door de liedjes heen spreekt en ze een bemoediging zijn in de wandel met Hem’. Eigenlijk komt elk liedje wel op zijn eigen manier binnen en dat is knap gedaan.

+ mooie, dynamische stem

+ pakkende, gevarieerde liedjes

- ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .