Niet helemaal overtuigende nederrock

DeLuister is een christelijke Nederlandstalige poprockband, met luisterliedjes in de lijn van bands als Van Dik Hout, Volumia en Acda & De Munnik. Zelf zegt de band dat ze liedjes willen maken met ruimte voor vragen, verdriet en wanhoop maar die ook ‘hoopgevend en verfrissend’ zijn.

Op deze EP met zes nummers vallen allereerst de pakkende teksten op. Ze stemmen tot nadenken en gaan over wat er leeft bij anderen, hoe je daarmee omgaat (‘Haar ogen’), echt luisteren (‘Het beste geheim’), kinderen op de vlucht (‘Oranje’), de liefde (‘Alles is niets’) en goed omgaan met je tijd (’Stop de tijd’ en ‘Hier en nu’). Muzikaal houdt het geheel echter niet over. Het gaat van stevige pop tot scheurende gitaarrock (in ‘Hier en nu’).

Toch komt de uitvoering wat gedateerd over, alsof de bandleden iets teveel zijn blijven hangen in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Voeg daarbij een vaak toch wat rammelende productie, met regelmatig een wat ‘blikkerige’ sound tot gevolg. Als dan de stem van zanger Jelle Sijtsma nie..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .