Na twintig jaar weer een soloalbum van Ludovico Einaudi

Na twintig jaar maakte Ludovico Einaudi opnieuw een soloalbum. De Italiaanse pianist en componist was de laatste jaren succesvol als leverancier van filmmuziek en tientallen documentairemakers maakten dankbaar gebruik van zijn vrije composities.

Underwater ontstond tijdens wandelingen in de lockdownperiodes. Thuisgekomen nam Einaudi plaats achter de toetsen en liet zijn gevoelens de vrije loop zonder tussenkomst van afleidende gedachten. Het zal de reden zijn waarom zijn muziek het zo goed doet onder studenten: met deze kalmerende klanken op de achtergrond kun je je goed concentreren. De albumtitel verwijst naar een leven onder de waterlijn, waar de buitenwereld niet lijkt te bestaan. Einaudi’s muziek stoort niet en dringt zich evenmin op. Na drie nummers begin je echter wel te verlangen naar substantie. Einaudi spreekt zich in toenemende mate uit over de klimaat- en milieuproblematiek. Dat activisme begint zo langzamerhand op gespannen voet te staan met zijn ‘niks aan ..

