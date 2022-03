Paul Carrack en opnieuw een album van een artiest in lockdown

Ook dit album is weer een resultaat van een artiest in lockdown. Carrack schreef de teksten en de muziek, speelde alle instrumenten zelf, nam alles zelf op en deed ook de productie en het mixen van de geluidssporen. Pas daarna kwamen er gasten aan te pas, zoals gitarist Robbie McIntosh en Alfred ‘Pee Wee’ Ellis, die vroeger in de band van James Brown zat. En dus hebben we nu een stukje puur ambachtelijke pop, gewrocht in ‘het grote non-jaar 2020’, zoals de flegmatieke Engelsman het zelf verwoordt. De titels en songs passen goed bij corona en de weg uit die periode: ‘Good And Ready’, ‘A Long Way to Go’, ‘I Miss You So’, ‘You’re Not Alone’, ‘Behind Closed Doors’ en ‘Set Me Free’.





+ hoopvolle teksten

- gedegen, maar niet verrassend

One On One

Paul Carrack.

Proper Records