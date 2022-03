Meer vertrouwen in de stem van Leigh Nash

Vijfentwintig jaar geleden stond ze daar op het podium van het Flevo Festival: een verlegen tiener, gekleed in comfortabele tuinbroek, wars van welke pretentie dan ook. Leigh Nash kon toen niet vermoeden dat haar leven een jaar later drastisch zou veranderen door het wereldsucces van ‘Kiss Me’. Sixpence None The Richer heeft tegenwoordig een (permanente?) sabbatical. Leigh stort zich als solozangeres op haar grote liefdes: ouderwetse countrypop en de zoetere kant van americana. De nieuwe EP (zes liedjes) noemt ze zelf ‘akoestische alchemie’: eigen liedjes, ontstaan in de roerige afgelopen paar jaar, aangevuld met covers uit diverse genres. De lijm is die akoestische basis met vleugjes country à la Patsy Cline.

Een soloplaat mag je het eigenlijk niet noemen. Iedere track is effectief een duet. Nash haalt de uitdrukking ‘a rising tide lifts all boats’ aan als motivatie: als het economisch goed gaat, wordt iedereen er beter van. Ze komt direct met het meest persoonlijke statement uit de startblokken in ‘Made For This’ (met echtgenoot Stephen Wilson Jr.). Een open tekst over negatief vuurwerk in een huwelijk in tijden van (corona)crisis. De warmte in Wilsons stem smelt fantastisch samen met de hare. Zo’n effect wordt niet meer geëvenaard. In ‘Good Trouble’ trekt het onderwerp meer de aandacht dan de muziek. Het positieve protestlied ontstond in de protestzomer van 2020, nu gezongen met Ruby Amanfu, de schoondochter van Charlie Peacock.

Nash komt be..

