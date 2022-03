Griegs liederen staan terecht in de spotlights

Mensen buiten Noorwegen kennen van Edvard Grieg (1843-1907) vooral zijn Lyrische Stücke, de Peer Gynt Suites en het Pianoconcert in a. In het geboorteland van de Noorse componist waardeert men echter vooral zijn liederen. Dat Griegs romances in de rest van de wereld minder bekend zijn, heeft vooral te maken met de taal waarin ze geschreven zijn: het Noors en enkele zelfs in het Nynorsk (dat is samengesteld uit verschillende dialecten).

Grieg begon met het componeren van deze liederen nadat hij verliefd was geworden op zijn latere echtgenote Nina Hagerup. Later schreef hij dat de muziek hem bijna letterlijk kwam aangewaaid. Voor deze zogenoemde romances maakte hij gebruik van teksten van Aasmund Olavsson Vinje, Henrik Ibsen, Hans Christian Andersen en Arne Garborg. Griegs meest geliefde liederencyclus Haugtussa (1895) is gebaseerd op acht gedichten van Garborg over een jonge schaapherderin.

Twee hedendaagse Noorse sterren van de klassieke muziek, sopraan Lise Davidsen en pianist Leif Ove Andsnes, hebben zich op de liederen van Grieg gestort. Het resultaat is het verbluffend sterke album Edvard Grieg, waarmee deze twee musici de romances van hun landgenoot wereldwijd een podium geven. Na het beluisteren van de cd kun je niet anders dan de Noren gelijk geven en concluderen dat Grieg als componist misschien wel het best tot zijn recht kwam in deze liederen. Grieg bleek in staat om binnen een tijdsbestek van slechts enkele minuten beklijvende melodieën en verrassende harmonieën op te bouwen.





Lise Davidsen was tot nu toe bekend van haar imposante optredens in Wagneropera’s. Ze heeft een zeldzaam krachtige stem waarmee ze respect afdwingt. In deze Grieg-liederen blijkt ze ook de onderkoelde Noorse passie die past bij Griegs romances te beheersen. Ze studeerde dan ook aan de Grieg-Academie in diens woonplaats Bergen. Leif Ove Andsnes is naast pianist een deskundige op het gebied van Scandinavische klassieke muziek. Opmerkelijk genoeg hadden de twee musici voor het maken van dit album nog nooit eerder samengewerkt. Daar is op dit album niets van te merken. Davidsen en Andsnes weten niet alleen precies wat de liederen nodig hebben, ze vullen elkaar ook perfect aan. Geluidstechnisch is er evenmin iets op dit boven de poolcirkel (in Bodø) opgenomen album aan te merken.

+ ook boven de poolcirkel is passie

+ Griegs liederen terecht in de spotlights

+ uitstekende opname

Edvard Grieg

Lise Davidsen & Leif Ove Andsnes. Decca