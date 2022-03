Dirigent Jan Stulen was veel breder werkzaam dan veel mensen denken

Wie was Jan Stulen? Sommigen kennen zijn naam nog van twee populaire tv-programma’s, ‘Jonge mensen op weg naar het concertpodium’ en ‘Una Voce Particolare’. Maar hij dirigeerde veel meer dan lichte muziek en operette.

Dirigent Jan Stulen, die zichzelf niet zag als de grote chef die wel even zou zeggen hoe het moest.

Stulens naam is vooral verbonden aan Nederlandse omroeporkesten. Daarvan waren er tussen 1945 en ongeveer 1985 maar liefst vijf. Van het Metropole Orkest, dat zich toelegde op jazz en pop tot het Radio Filharmonisch Orkest, dat vooral het grote orkestrepertoire speelde.

Na zijn conservatoriumopleiding deed Stulen (1942-2017) ervaring op bij opera- en balletorkesten, tot hij na 1976 geregeld voor de verschillende radio-orkesten stond. Met het Promenade Orkest speelde hij het meer populair-klassieke genre en met het Radio Symfonie Orkest de grote klassieke werken. Stulen was niet in een hokje te plaatsen. Zo was hij vanaf eind jaren zeventig vaste gastdirigent van het Metropole Orkest. Daarom werd zijn naam wel genoemd als opvolger va..

