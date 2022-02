Recital van een filosofische Marietta Petkova

We schrijven 17 juli 1996 als ze een recital geeft in de St. Georgkirche in het Zwitserse dorp Ernen. Daar brengt de jonge Marietta Petkova in praktijk wat ze zojuist heeft geleerd, tijdens een drie weken durende masterclass bij de charismatische pianist en pianopedagoog György Sebök (1922-1999). Ze opent met Mozarts hypertransparante Sonate in F K332. Een waagstuk, maar wat klinkt ze vitaal en vastberaden! Tegelijk hoor je al haar subtiele dynamiek en de rijkdom aan kleuren op het pianistisch palet, die nog altijd haar handelsmerk vormen.

Sebök had het schilderachtige dorp Ernen in de jaren zeventig ontdekt en daar domicilie gekozen. Vanaf 1990 volgde Petkova negen jaar lang elke zomer zijn ‘muziek- en levenslessen’ zoals ze in de li..

